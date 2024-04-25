الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة ترسل صواريخ "أتاكمس" بعيدة المدى إلى أوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أرسلت صواريخ "أتاكمس" بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون ينص على تقديم مساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا، وقال بايدن فى مؤتمر صحفى، إن بلاده ستبدأ بإرسال المساعدات لأوكرانيا خلال ساعات بما يضمن أمن أوكرانيا وأوروبا، مشيرا إلى أن أوكرانيا استعادت نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا التي تلقت الدعم من إيران وكوريا الشمالية.

وأضاف بايدن، أنه بعد التوقيع على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، سيتم شحن المساعدات في الساعات القليلة المقبلة، معلقا بالقول: "تصدينا لهجمة إيران غير المسبوقة على إسرائيل والتزامنا بأمن إسرائيل لا يتزعزع".

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