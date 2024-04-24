اختتام فعاليات المؤتمر الدولى التاسع بكلية التربية النوعية بطنطا

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع بكلية التربية النوعية بجامعة طنطا ، والذي حمل عنوان "الدراسات النوعية ودورها في دعم مبادرة تراثنا وفقًا للمتغيرات الاقتصادية"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود أحمد ذكي رئيس الجامعة، والدكتور حاتم السيد أمين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، رئيس المؤتمر الدكتورة رانيا عبده الإمام عميد الكلية، مقرر المؤتمر الدكتور السيد محمد مزروع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وبتنظيم الدكتورة أميره صابر محمود أستاذ الإذاعة والتليفزيون بالكلية.

انطلقت فعاليات هذا المؤتمر الدولي وانتهت فعالياته عصر اليوم، وقد أقيمت العديد من المناقشات وورش العمل شارك فيها العديد من الأساتذة والباحثين والإعلاميين.

وقد أشاد جميع المشاركين بحسن تنظيم المؤتمر، داخل كلية التربية النوعية جامعة طنطا، وفى نهاية المؤتمر قدم قسم التربية الموسيقية بالكلية بقيادة الدكتورة دينا المحلاوي، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية عرضا رائعا عن الفنان المصري محمد فوزي الذي تم اختيار اسمه بعناية لكونه من أعماق ريف محافظة الغربية وتربى في جو فني وتأثر بالتراث الذي كان يقدم في الاحتياجات الشعبية والدينية بالمولد النبوي الشريف ومولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، وانطلاقته الكبرى في عالم الغناء والتلحين والتمثيل والإنتاج الفني متأثرا بهذا التراث، مضيفا إليه فى روعة وإبداع.

وفي النهاية تم توزيع شهادات التقدير وشهادات المشاركة في المؤتمر على الباحثين والمشاركين والمنظمين للمؤتمر.