الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شروط غريبة.. حبيبة النجار تتصدر "التريند" بسبب حفل خطبتها (فبديوجراف)

البلوجر حبيبة النجار
البلوجر حبيبة النجار

أثارت البلوجر حبيبة النجار جدلًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعى، مما جعها تعتلي مؤشر قائمة الأكثر رواجًا "الترند"، نظرًا لغرابة الشروط التي فرضتها على المدعوين لحضور حفل خطوبتها من البلوجر أحمد غريب؛ وذلك لمنع المتطفلين من حضور الخطبة.

شاركت حبيبة متابعيها شروط حفل خطبتها عبر منشور على صفحاتها الرسمية بـ"إنستجرام"، وتضمنت التعليمات عدم ارتداء السيدات لفساتين بألوان معينة؛ حتى لا يتشابه مع لون فستان العروسة، مع حظر الكاميرات ومنع التصوير من جانب المدعوين، والدخول قاصر على خاصية الـQR كود.

وتباينت الآراء من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول شروط حبيبة، خاصةً أنه ليس من حقها فرض زي معين، وفي المقابل تفاعل المئات مع التعليمات بشكل إيجابي؛ لمنع التطفل الذي يمارسه بعض المتابعين.

 

وكان قرر قاضي الجنايات بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الإثنين، تجديد حبس البلوجر هدير عاطف  وشركائها؛ 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف 

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم.

الترند البلوجر حبيبة النجار حبيبة النجار البلوجر لتواصل الاجتماعي انستجرام

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