الأربعاء 24 أبريل 2024
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توك شو

خالد الجندى: الاستعاذة بالله تشمل شياطين الإنس والجن

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفهوم قول الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مشيرا إلى أن كلمة أعوذ تعني الاستعاذة من شر، بينما ألوذ تعني جلب الخير.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج لعلهم يفقهون، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، إن لفظ الشيطان في المصطلح يشمل عصاة الإنس والجن، المغالين في معصية الله، مردفا: الاسم الأول بتاع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقصد به الشيطان الأكبر وهو إبليس.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الاسم الأول لإبليس كان عزازيل، وحينما عصى الله سبحانه وتعالى، سُمي إبليسا، بمعنى اليائس من رحمة الله، ومن ثم أُطلقت عليه الصفة الخاصة بكل مخلوق مبتعد عن طاعة الله من الإنس والجن وهي الشيطان"، مؤكدا أن أي مبتعد عن طاعة الله هو شيطان.

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“لعلهم يفقهون” “dmc خالد الجندي

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