الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رغم توتر العلاقات بين البلدين.. زيارة رسمية لوزير الخارجية الأمريكى للصين

جانب من زيارة أنتوني
جانب من زيارة أنتوني بلينكن للصين

عرض برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا حول تطور العلاقات بين أمريكا والصين، وذلك تحت عنوان «في ظل توتر العلاقات في أكثر من جهة.. زيارة رسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين».

وأفاد التقرير: «بالتزامن مع الهجوم الصيني على شكاوى الولايات المتحدة الأمريكية حول قدراتها الصناعية الفائضة، يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين زيارة إلى الصين في ظل توتر العلاقات بين البلدين في أكثر من جهة سياسية واقتصادية وتكنولوجية».

وأضاف: «فهل تمثل الزيارة محاولة لتسوية الخلافات الحادة أم أنها وسيلة أمريكية لممارسة ضغوط على الصين، زيارة بلينكن الحالية إلى الصين تعد الثانية في أقل من عام، حيث أجرى زيارة سابقة في يونيو الماضي، ورغم أن الجانبين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن التوترات القائمة، إلا أن التوافق الوحيد تمثل في استمرار الحوار حفاظًا على  العلاقات».

وتابع التقرير: «واشنطن تعمل دومًا على ممارسة ضغوط ضد بكين في المجالين الاقتصادي والتقني، وفرض عقوبات وعرقلة عمل شركات صينية من أجل تراجع الصين عن دعمها المباشر لروسيا في المعارك الراهنة في أوكرانيا».

وواصل: «وفي المقابل، شددت الصين في لهجتها مطالبة الولايات المتحدة بالكف عن التدخل في سياساتها الداخلية».

مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية بلينكن

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