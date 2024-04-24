"التخطيط" والنيابة الإدارية يطلقان تدريب "تنمية مهارات الحاسب الآلى والتقنيات الحديثة"

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ووحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية، البرنامج التدريبي "تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلى والتقنيات الحديثة"، الذي يأتي في إطار مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون بين الوزارة والهيئة.

مؤشرات العمل الحكومى

قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إن البرنامج التدريبى لأعضاء هيئة النيابة الإدارية يأتى فى إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجهتين، ويستهدف تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلى لتطوير مخرجات ومؤشرات العمل الحكومي، ضمن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

تقنيات الحاسب الآلى

يشار إلى أنه تم تدريب عدد 50 متدربة من السيدات العضوات بالنيابة الإدارية في فبراير وأبريل 2024، وجار العمل على إعداد دورات أخرى خلال الفترة القادمة لتنمية المهارات باستخدام تقنيات الحاسب الآلى الحديثة وتنمية الوعي الرقمى، مما يسهم بتعزيز القدرات وخلق فرص أفضل للتعاون بين الإدارات المختلفة داخل النيابة الإدارية.

من ناحية أخرى، أنهت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل؛ البرنامج التدريبي "رفع القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية"، والذى شمل كوادر فريق العمل القائم على التدريب من الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التخطيط، وذلك بحضور محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل، وعدد من قيادات الوزارتين.

برنامج رفع القدرات

وأوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محمد إبراهيم؛ أهمية برنامج رفع القدرات في مجالات الإدارة الاستراتيجية، موضحًا أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في المساعدة في إنشاء وحدة التخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة بالوزارات، وتأهيلها لتمكينها من تولي خطط الوزارة ومتابعتها وتقييمها، مرحبا بالتعاون مع وزارة العدل، والدعم الكبير من قيادات وزارة العدل لتذليل أي عقبات والعمل على انجاح البرنامج.