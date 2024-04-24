مؤتمر "إعلام القاهرة" يتناول التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى ضوء التغيرات البيئية والمناخية

53 باحثًا.. و50 أستاذًا وخبيرًا من 10 دول فى 5 حلقات نقاش.. و5 ورش تدريبية

أبرز المحاور: توعية الجمهور بالتغيرات المناخية ومخاطرها.. والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.. وإشكاليات القائمين بالاتصال

المؤتمر يحظى برعاية "التضامن" و"ناصر الاجتماعى" وIAMCR

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الـ٢٩ لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي ٨ و٩ مايو المقبل، بمقر الكلية، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئيةوالمناخية"، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورةثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤونالدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي؛ لتبادلوجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليديوالرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة.

ويسبق المؤتمر عقد 5 ورش تدريبين في موضوعات: السرد القصصي، التحقيقات الصحفية، صحافة البيانات، التسويق بالفيديو، صحافة الحلول، وذلك بالتطبيق على قضايا البيئة وتغير المناخ. كما يضم المؤتمر 5 حلقات نقاشية، منها حلقتان باللغة الإنجليزية، ويشارك في الحلقات الأربع نحو 50 أكاديميًا وخبيرًا، من دول: مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، ونيجيريا، والهند، وبنجلاديش،وجنوب أفريقيا، الفلبين، سلوفينيا، الجزائر. بالإضافة إلى عدد من جلسات البحوث يُعرض خلالها 35 بحثا، تغطي محاور المؤتمر.

وتناقش محاور المؤتمر الأربعة عددًا من القضايا المهمة حول دور الإعلام في التحول نحوالاقتصاد الأخضر، وتتضمن الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر،والإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ودور الإعلام في تشكيل الوعي البيئيوالتوعية بمخاطر التغيرات البيئية، فضلًا عن القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي.

ويضم المحور الأول من محاور المؤتمر، الذي يتناول: "الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، عددا من البحوث، كان من أهمها: فاعلية حملات التسويق الأخضر الرقمي، تعليقات المستخدمين على فيديوهات قمة المناخ Cop 28، استراتيجيات التسويق الأخضر عبر المنصات الرقمية، وعي الجمهور المصري وسلوكه تجاه التكيف مع التغيرات المناخية.

أما المحور الثاني، والذي يركز على: "الإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية"، فتناقش بحوثه موضوعات متعددة منها: التغطية الإخبارية بمنهج صحافة الحلول لدعم جهود مواجهة التغير المناخي، تغطية صحافة الفيديو لقضايا التغيرات المناخية، استراتيجية الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

ويعالج المحور الثالث من محاور المؤتمر موضوع "الإعلام ودوره فى تشكيل الوعي البيئي، والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية"، ومن أهم موضوعاته البحثية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية، توظيف الإعلام البيئي الرقمي في دعم تنمية السياحة البيئية، استراتيجيات تعزيز السمعة الاقتصادية الخضراء لمصر، فاعلية السرد القصصى فى تعزيز المعرفة بالاستدامة البيئية.

أما المحور الرابع، فيتناول إشكاليات "القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي"، وذلك من خلال عدة إشكاليات، منها: الخطاب الاعلامي للمتحدث الرسمي وانعكاساته على تشكيل وعي الجمهور، دور مؤثري الاستدامة في التوعية بالاستدامة البيئية، أطر معالجة الخطاب الرئاسي لقضايا البيئة، العوامل المؤثرة على أداء القائمين بالاتصال في مجال الاعلام البيئي.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، و"الرابطة الدولية لأبحاث الإعلام والاتصال" International Association for Media and Communication Research (IAMCR)، هم رعاة فعاليات المؤتمر العلمي الدوليالتاسع والعشرين للكلية، ومن المنتظر أن تشهد وزيرة التضامن، ومسئولو البنك الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

كما تغطي فعالياته عدة مؤسسات إعلامية وصحفية، أهمها: جريدة وموقع الدستور، والفضائية المصرية، والأهرام، وأخبار اليوم، والوفد، والوطن، واليوم السابع، والشروق، والوطن، وروزاليوسف.