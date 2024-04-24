الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مؤتمر "إعلام القاهرة" يتناول التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى ضوء التغيرات البيئية والمناخية

المؤتمر الدولى الـ٢٩
المؤتمر الدولى الـ٢٩ لكلية الإعلام جامعة القاهرة
  • 53 باحثًا.. و50 أستاذًا وخبيرًا من 10 دول فى 5 حلقات نقاش.. و5 ورش تدريبية
  • أبرز المحاور: توعية الجمهور بالتغيرات المناخية ومخاطرها.. والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.. وإشكاليات القائمين بالاتصال
  • المؤتمر يحظى برعاية "التضامن" و"ناصر الاجتماعى" وIAMCR

 تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الـ٢٩ لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي ٨ و٩ مايو المقبل، بمقر الكلية، بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئيةوالمناخية"، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورةثريا البدوي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشؤونالدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين للمجال الإعلامي؛ لتبادلوجهات النظر، والرؤى الاستراتيجية حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، وكذلك لتبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليديوالرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة.

ويسبق المؤتمر عقد 5 ورش تدريبين في موضوعات: السرد القصصي، التحقيقات الصحفية، صحافة البيانات، التسويق بالفيديو، صحافة الحلول، وذلك بالتطبيق على قضايا البيئة وتغير المناخ. كما يضم المؤتمر 5 حلقات نقاشية، منها حلقتان باللغة الإنجليزية، ويشارك في الحلقات الأربع نحو 50 أكاديميًا وخبيرًا، من دول: مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، ونيجيريا، والهند، وبنجلاديش،وجنوب أفريقيا، الفلبين، سلوفينيا، الجزائر. بالإضافة إلى عدد من جلسات البحوث يُعرض خلالها 35 بحثا، تغطي محاور المؤتمر.

وتناقش محاور المؤتمر الأربعة عددًا من القضايا المهمة حول دور الإعلام في التحول نحوالاقتصاد الأخضر، وتتضمن الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر،والإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ودور الإعلام في تشكيل الوعي البيئيوالتوعية بمخاطر التغيرات البيئية، فضلًا عن القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي.

ويضم المحور الأول من محاور المؤتمر، الذي يتناول: "الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، عددا من البحوث، كان من أهمها: فاعلية حملات التسويق الأخضر الرقمي، تعليقات المستخدمين على فيديوهات قمة المناخ Cop 28، استراتيجيات التسويق الأخضر عبر المنصات الرقمية، وعي الجمهور المصري وسلوكه تجاه التكيف مع التغيرات المناخية.

أما المحور الثاني، والذي يركز على: "الإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية"، فتناقش بحوثه موضوعات متعددة منها: التغطية الإخبارية بمنهج صحافة الحلول لدعم جهود مواجهة التغير المناخي، تغطية صحافة الفيديو لقضايا التغيرات المناخية، استراتيجية الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

ويعالج المحور الثالث من محاور المؤتمر موضوع "الإعلام ودوره فى تشكيل الوعي البيئي، والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية"، ومن أهم موضوعاته البحثية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية، توظيف الإعلام البيئي الرقمي في دعم تنمية السياحة البيئية، استراتيجيات تعزيز السمعة الاقتصادية الخضراء لمصر، فاعلية السرد القصصى فى تعزيز المعرفة بالاستدامة البيئية.

أما المحور الرابع، فيتناول إشكاليات "القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي"، وذلك من خلال عدة إشكاليات، منها: الخطاب الاعلامي للمتحدث الرسمي وانعكاساته على تشكيل وعي الجمهور، دور مؤثري الاستدامة في التوعية بالاستدامة البيئية، أطر معالجة الخطاب الرئاسي لقضايا البيئة، العوامل المؤثرة على أداء القائمين بالاتصال في مجال الاعلام البيئي.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، و"الرابطة الدولية لأبحاث الإعلام والاتصال" International Association for Media and Communication Research (IAMCR)، هم رعاة فعاليات المؤتمر العلمي الدوليالتاسع والعشرين للكلية، ومن المنتظر أن تشهد وزيرة التضامن، ومسئولو البنك الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

كما تغطي فعالياته عدة مؤسسات إعلامية وصحفية، أهمها: جريدة وموقع الدستور، والفضائية المصرية، والأهرام، وأخبار اليوم، والوفد، والوطن، واليوم السابع، والشروق، والوطن، وروزاليوسف.

الأكثر قراءة

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

بعد اعتذار صلاح.. عبدالمنعم وعاشور ومرموش يدعمون قائمة المنتخب الأوليمبى فى باريس

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة