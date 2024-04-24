الأربعاء 24 أبريل 2024
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حوادث

مؤتمر العدل للذكاء الاصطناعى: اكتشفنا سيلًا من السرقات فى رسائل الدكتوراه

الدكتور ياسين الشاذلي
الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق

قال الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، إن كلية الحقوق اكتشفت سيلًا من السرقات العلمية عن طريق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، ووضعت الكلية ميثاقًا للأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي؛ رغم أن ذلك لا يتوافر في قانون أو لائحة، ولكن تم عرضه على رئيس الجامعة ومجلسها.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور ياسين الشاذلي لأهمية الذكاء الاصطناعى وتأثيره على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات، في المؤتمر الدولى الأول الذى تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يستهدف ولأول مرة وضع أطر قانونية تنظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستهل حديثه بأنه يسعده التواجد في وزارة العدل بالعاصمة الإدارية للتحدث عن الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية، وملكية براءة الاختراع، مشيرًا إلى أن الميثاق الذي تم وضعه ما زال مطبقًا منذ 3 سنوات بجامعة عين شمس، الذي كشف عن أن ثلث رسائل الدكتوراه بها سرقات علمية واتخذنا بها إجراءات والغاء الرسائل، وقام أصحاب هذه الرسالة برفع دعاوى أمام مجلس الدولة وتمت إعادتهم للجامعة مرة أخرى بالقانون نظرًا لكون هذا الميثاق غير موجود بالقانون فهناك فجوه بين ما هو كائن في قانون وما هو قائم في الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر ختام فعاليات المؤتمر اليوم بقيام المستشار عمر مروان وزير العدل بإعلان التوصيات النهائية للمؤتمر.

وعقدت الجلسة الأولى بالمؤتمر أمس الثلاثاء، بحضور كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والمستشار النائب العام، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية.

وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه فخامته بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في وزارة العدل لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

كما نوه إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لحوار علمي قانوني تقني، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة الإطار القانوني الذي يحفظ تلك الحقوق ويمنع انتهاكها ويدعم الاستثمار.

فيما أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي كان مشاركًا، أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من القيم الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتقليل القيم السلبية، منوهًا عن تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة كبيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم الدعم.

وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا جامعة عين شمس أخلاقيات البحث العلمي السرقات العلمية

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