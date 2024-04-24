الحبس عامين لأم ضربت طفلها حتى الموت بسبب صراخه المتكرر

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، ربة منزل بالحبس عامين مع الشغل عما أسند إليها وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بضرب نجلها حتى الموت.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على المجني عليه، داخل إحدى المقابر.

وتبين من التحقيقات، أنه عقب زيارة أحد الأهالي قبر ابنته، اشتم رائحة كريهة تبعث من العظام بالمقابر، فشاهد جثمان الطفل المجني عليه "م.س.ع" فأبلغ الشرطة.

وكشفت التحريات عن تعدي المتهمة "ا. م. ق"، ربة منزل، على نجلها المتوفي، وأنه في يوم الواقعة، ضربته بالأيدي والأرجل بسبب صراخه المتكرر، وألقت به على أحد منقولات الشقة، فارتطم رأسه بمسندها، مما أدى إلى وفاته، وأنها لم تقصد قتله وإنما قصدت تأديبه وعقب أن أيقنت وفاته، حملته متخفية إلى المقابر، وتركته وفرت هاربة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليها وأقرت بالواقعة، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.