الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نقابة الغزل والنسيج: مستمرون في متابعة كل القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لنقابة الغزل والنسيج

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن النقابة العامة تقوم بدورها دفاعًا عن حقوق العمال المشروعة، وبمساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات، مشيدًا بالمشروعات القومية العملاقة وبالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالقرارات التي تصب في صالح العمال، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة في حفظ الأمن والأمان في مصر.

انطلاق الجمعية العمومية

جاء ذلك خلال كلمة إبراهيم في الجلسة الافتتاحيه لأعمال الجمعية العمومية العاديه المنعقدة، صباح اليوم الأربعاءـ، بمقر النقابة العامة بحضور أكثر من 95% من الأعضاء، وبحضور رؤساء نقابات عامة، وممثلين عن وزارة القوى العاملة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال الجمعية، رصد عبدالفتاح إبراهيم، دور ومواقف النقابة العامة والخدمات التي تقدمها أعمالها، خاصة الخدمات الاجتماعية من خلال منشآت وأصول نجحت النقابة في تطويرها والحفاظ عليها في كل أنحاء الجمهورية لخدمة عمال هذا القطاع الاستراتيجي، مركزًا على الدورات التدريبية لصناعة عامل قادر على مواجهة كل التحديات وحتى لا يكون فريسة في قبضة أهل الشر أعداء النجاح والوطن.

صناعة الغزل والنسيج

وأضاف رئيس النقابة العامة، أن النقابة مستمرة في متابعة كل القوانين والتشريعات والقرارات التي تخص العمال، وأنها ستواصل رفض كل ما ينتقص من حقوق العمال، ويهدد هذه الصناعة الوطنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من ناحية أخرى، اختار المؤتمر العام التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس في ختام أعماله امس الثلاثاء بالقاهرة، عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، أمينا عاما للاتحاد العربي.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، إن قطاع عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، يعد واحدًا من أهم القطاعات العمالية في مصر والدول العربية، مرجعا ذلك إلى قدم هذه الصناعة، وكثافة العمالة بها.

الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسيج رئيس نقابة الغزل والنسيج الجمعية العمومية عبدالفتاح إبراهيم

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