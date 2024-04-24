"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يقيم مجمع خيام قرب خان يونس استعدادًا لاقتحام رفح الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقيم خيام قرب خان يونس استعدادا لاقتحام رفح الفلسطينية.

نصف السكان يعانون الجوع

وفي سياق متصل، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه بعد مرور 200 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة، أصبح "نصف سكان القطاع يعانون من الجوع".

وأوضح البرنامج الأممي في بيان مقتضب على منصة "إكس" أنه يقدم "المساعدات الغذائية الضرورية لأكثر من مليون شخص كل شهر (في قطاع غزة)، ويعمل على تشغيل النظم الغذائية التي توقفت عن العمل".

وأضاف: "بعد 200 يوم (من الحرب الإسرائيلية)، نصف سكان غزة يعانون الجوع".

وفي 20 أبريل الجاري، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن وصول 392 شاحنة محملة بالأغذية فقط منذ بداية الشهر، مبينًا أن العدد هو "نفس المعدل تقريبا في مارس، ولكنه نصف العدد مقارنة بشهر يناير".