قاتل عجوز الحدائق يعترف: ضربتها بـ"زهرية" وسرقت هاتفها

عجوز تقيم بمفردها أغرت سباكًا مقيم بالمرج، فقرر التخطيط لاقتحام منزلها بحدائق القبة وسرقتها.

وأدلى المتهم باعترافاته تفصيلية أمام جهات التحقيق في واقعة قتل عجوز داخل منزلها بمنطقة حدائق القبة.

وكشف المتهم "سباك - مسجل خطر"، عن أنه مقيم في منطقة المرج، وتوجه لعمل صيانة في شقة سيدة عجوز مقيمة بحدائق القبة، ولاحظ أنها تقيم بمفردها فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها.

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه ضرب المجني عليها على رأسها بـ"مزهرية" لتسقط غارقًة في دمائها وتلفظ أنفاسها الأخيرة، وفر هاربًا بعد سرقة هاتفها المحمول.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة عن لغز مقتل سيدة داخل مسكنها بأحد العقارات بحدائق القبة، بعد أن تبين وجود شبهة جنائية.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سباكًا "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وقد ألقي القبض عليه.