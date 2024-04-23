فى يوم الكتاب العالمي.. مني خليل: بداياتي مع القراءة كانت مع رجل المستحيل (فيديو)

قالت الكاتبة الروائية مني خليل، إن القراءة سفينة تبحر لعالم غير متناهي من المتعة والتشويق والإثارة والفموض والمعرفة، ورحلة لا تنتهى أبدا، وأن بداية رحلتها مع الكتاب منذ الطفولة عندما أبحرت مع سلسلة رجل المستحيل للكاتب العبقري نبيل فاروق، مما أثر في تفكيرها وجعلها تقتاد أعتى السفن للإبحار لعالم الدكتور مصطفى محمود رحمه الله عندما قرأت له رواية العنكبوت واكتشف عالمه العجيب؛ مؤكدة أنه كاتب ومفكر وعالم استطاع مزج الفلسفة بالعلم والخيال والتأمل والتفكر وإصدار النظريات المحتملة التأثير، كاتب موسوعي أدهشها كثيرا.



وتابعت "خليل" فى تصريحات لـ"الدستور"، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، قائلة: "تحملنى سفينتى لعالم إحسان عبد القدوس الذي عشقته وعشقت عشقه المعشوق داخل أغوار النفس البشرية يقتحم ممراته المغلقة ويبرر له حتى الخيانة، قد تصنع منك الظروف القاسية شخص لا تعرفه، تحت مبرر ليس علي المقهور حرج، أسرعت سفينتى المعرفية، لعوالم اكثر ثم استراحت كثيرا علي شاطئ نجيب محفوظ، لاكتشف معنى كلمة الادب وقيمته العالية المترفعه عن العقد ودفن الرؤس في الرمال، أن الحقيقة واجبة كاشفة تولي وجهها بعيدا عن النفاق، أثرني كثيرا بمكره الجميل، وتعلمت منه كيف أضع كل كلماتي علي الورق وانا مطمئنة، أعلن غضبي وثورتي وأنا في منتهى الهدوء.. أمسك قلمى وبكلمة واحدة ماكرة متنكرة اكشف الحقيقة..احببته كثيرا ".



وأشارت إلى أن كتابات الدكتور أحمد خالد توفيق اخذتها في عوالمها المختلفة، وأدركت كيف تتصارع مع عصرها وتسبقه، بالخيال المندمج بالتوقعات المذهلة، الذي تحقق بعضها بعد فترة من الزمان، ومازلت تبحر بسفينتها التى ثقلت بالكتب والمعرفة وأرواح هؤلاء اولئك من الأدباء، لتبدأ مشوار جديد ولتكتب من وحي خيالها وتستعين بمجد هؤلاء الذين تعلمت منهم.



أما عن بداياتها مع الكاتبة فتقول خليل: "بدايتي بمجموعة قصصية واول تجربة لي بالنشر زينب والأيام الوهمية، ثم رواية التاريخ الذكوري لدرة، البرنس المجهول، سرداب الأميرة سميحة، ولا أنسي أول رواية أثرت في مشاعري ووجداني، رواية (جوانتنامو) للكاتب الكبير يوسف زيدان.. وعن المعاناة الانسانية والظلم والقهر الذي قد يصيب انسان برئ، من أبشع المشاعر وقوع الظلم على إنسان لا حول له ولا قوة، رواية رغم إبداعها إلا أنها قاسية، تكشف لنا الكثير عن أسرار وبشاعة عم يحدث بالعالم الذي نعيش به، ولا نعلم عنه الكثير".