اليوم العالمي للكتاب.. شذي يحيى: لا أذكر أول كتاب قرأته.. وطفولتي كانت في مكتبة المدرسة

بمناسبة اليوم العالمِي لِلكتاب وحقوق المؤلف الذي يقام كل عام في 23 أبرِيل، بعد أن قررت اليونسكو منذ عام 1995 الاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب، تتنوع حكايات الكُتاب مع الكتب الأولي التي دفعتهم لاستكمال القراءة وإنتاج أعمالهم الأدبية والإبداعية والتى لها وقع السحر في تغيير نظرتهم للحياة فيما بعد، وهي كتب تختلف اتجاهاتها بين أوساط المثقفين المصريين في عام 2024 بين السياسي والأدبي والاقتصادي، وغيرها من المؤلفات التي كانت زادهم وزوادهم فى مسارات إبداعاتهم.

"الدستور" تواصلت مع الكاتبة والباحثة الثقافية شذى يحيي لتروي تفاصيل رحلتها مع الكتب، وأول الكتب التي قامت باقتنائها وصولا لمنجز قرائتها واتجاهاتها، وغيرها من التساؤلات:

قالت الكاتبة والباحثة في التاريخ الثقافي والفني شذي يحيي لـ الدستور:» لا أذكر أول كتاب قرأته بالتحديد كنت اقضى في مكتبة المدرسة ساعات طويلة جدا من السنة الاولى فى المرحلة الابتدائية، والدتى كانت معلمة فى نفس المدرسة المرحلة الأعلى لذلك كنت انتظر حتى ينتهى يومها الدراسى الأطول بحصتين فى المكتبة».

وأضافت يحيي: «أذكر انى وقعت فى كتب الرحلات والتاريخ حول العالم فى ٢٠٠ يوم كان صحبة جيدة جدا أسلوب أنيس منصور اللطيف والمرح غلاف الكتاب الملون كان جذاب جدا، وكان يحتوى على صور ملونة من الهند واليابان ودول أخرى مبهر بمعايير الوقت، أيضا أحببت كتاب مثل جاذبية صدقي خاصة كتابها "حلو يا بلدي" غوصها في حارات وعادات القاهرة العتيقة، والذي جعلني ما زلت اتخيلها فى ازقة الغورية متربعة على العربية الكارو مع أم بخاطرها وأم سحلول تتحدث عن طشة الملوخية وتتشدق بفص اللادن وتبحث عن كودية زار وفى نفس الكتاب تكتب عن السطوة الانثوية للملكة اليزابيث الأولى.

ولفتت يحيى، إلى أن هناك كتاب وليم نظير المعنون بـ"المرأة فى مصر القديمة" ما زلت احتفظ به واستعين به، إلى جانب ذلك تاتي كتابة السيرة الذاتية ومنها السيرة الذاتية للناقد عباس خضر "خطى مشيناها " او صور من البيئة كما اسماها وحكاياته عن الفيوم والقاهرة والمجاورة في الأزهر والسفر للسودان وقصص البتاو وأرغفة خبز القمح وحكايات المشايخ والمجاورين.

وأشارت إلى أنه تأتي كتيبات سلسلة " ليدبيرد" الموجهة للأطفال كتب ملونة مصورة بلوحات بديعة عن الفن الفلمنكى روبنز ورمبراندت وفيرمير وعن عصر النهضة ليوناردو ومايكل انجلو ورفاييل واحد من الكتب التى اثرت فى أيضا فى مرحلة مبكرة فلاسفة انسانيون لكارل ياسبرز كان يتحدث عن السيد المسيح وبوذا وسقراط وناس فى الظل ليحيى حقى اصبحت اقرأ طوال الوقت وحتى الان كل ما تقع عليه عيناى اعتبر نفسى قارئة محترفة وكاتبة هاوية الكتابة مدخلى لاعرف اكثر وأفكر اوضح

وعن كتابها الأول، قالت يحيي: "كان من مركز التراث بدار الهلال موسوعة فوتغرافيا مصر توثيق لنشأة الفوتغرافيا فى مصر وتوثيق مصور ومكتوب لمجموعة من أهم الاحداث التي واكبت فجر التصوير في مصر افتتاح القنال احتلال مصر متحف بولاق ثورة ١٩١٩ فرقة العمال المصرية الخ.

لكن «الامبريالية والهشك بشك» هو الكتاب الذى أعتبره بدايتى من خلال قصة الرقص الشرقى أعطيت كل المجالات التى أحبها فى كتاب واحد الاستشراق، الفن التشكيلى الازياء الادب السينما والمسرح الرقص التاريخ الأدب الشعبي.

كان الكتاب الحلم بالنسبة لي وما زال له مكانة خاصة لدي، فهو لخص كل ما احبه فى الكتابة أن تدهش وتندهش ترسم عالم بقلمك تستمتع به مع قرائك.