تجاوزت الخطوط الحمراء.. المساعدات الأمريكية تُثير المخاوف الصينية من اشتعال أزمة تايوان

حذر الصينيون من أزمة تايوان بسبب المساعدات العسكرية الامريكية، بحسب صحيفة “آسيا تايمز”، مشيرة إلى أنه تجاوز للخطوط الحمراء مثل سيارات السباق على حافة الهاوية، حيث يكون الاصطدام أمرًا لا مفر منه تقريبًا".

وأعربت بكين عن استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمنح مساعدات عسكرية لتايوان ودول منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

حزمة بقيمة 95 مليار دولار

وأقر مجلس النواب الأميركي في 20 أبريل أربعة مشاريع قوانين ضمن حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وسيتم تخصيص حوالي 60.84 مليار دولار من التمويل لأوكرانيا لمواجهة روسيا بينما سيتم استخدام 26.38 مليار دولار لدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران ووكلائها.

ويتكون أحد مشاريع القوانين من 8.12 مليار دولار لتايوان ودول المحيطين الهندي والهادئ “لمواجهة الصين الشيوعية وضمان الردع القوي في المنطقة”.

وتشمل المساعدات: تمويل بقيمة 3.3 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للغواصات، بما في ذلك الاستثمارات في بناء الحوض الجاف؛ و2 مليار دولار في برنامج تمويل عسكري أجنبي لتايوان وغيرها من الحلفاء الرئيسيين والشركاء الأمنيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة العدوان الصيني؛ و 1.9 مليار دولار لتجديد المواد الدفاعية والخدمات الدفاعية المقدمة لتايوان والشركاء الإقليميين.

وسيتم إنفاق المبلغ المتبقي البالغ 920 مليون دولار على تعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وتعزيز إنتاج وتطوير المدفعية والذخائر الحيوية وتوفير مرونة إضافية لقروض التمويل العسكري الأجنبي وضمانات القروض.

وبالفعل، في الثامن من فبراير، أقر مجلس الشيوخ الأميركي حزمة بقيمة 95 مليار دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وسيتم تقديم الحزمة قريبًا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للموافقة عليها قبل أن تصبح قانونًا.

وقال تشن بينهوا، المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن "الولايات المتحدة تصر على إقرار وتوقيع مشروع قانون يتضمن محتوى سلبيا يتعلق بتايوان، وتتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وتنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة".

وقال مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الاثنين:"نعرب عن استيائنا الشديد ومعارضتنا الحازمة لذلك".