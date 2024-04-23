ونش يدهس سيارة ملاكي أعلى محور جسر السويس (صور)

شهد محور جسر السويس حادث مرعب، حيث دهس ونش رفع سيارة ملاكي أثناء سيارها في الطريق، وقد أسفر ذلك عن وجود مصابين.

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وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا بوقوع حادث تصادم بين ونش رفع، وسيارة ملاكي في محور جسر السويس.

انتقلت أجهزة الأمن لاتخاذ اللازم، وتبين من التحريات والفحص أنه أثناء سير ونش قطع الطريق على بعض السيارات واصطدم بهم ودهس إحداها ما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على قائد الونش المتسبب في الحادث وتحرير محضر بالواقعة