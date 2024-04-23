إصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالشرقية

وقع حادث مروري مروع، على الطريق الإقليمى بناحية طلعة غيتة فى اتجاه بنها بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، نتيجة تصادم أتوبيس مع سيارة ونش، وتسبب الحادث في إصابة 18 شخصًا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف التي قامت بنقل 18 مصابًا في الحادث إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

فيما قام رجال الأمن بإجراءات اللازمة للحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وتم الدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث.

وأصيب 18 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ونش، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي بلبيس والسعديين المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.