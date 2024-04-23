فى أول فيديو له منذ شهرين.. أبو عبيدة يدعو لمواصلة الهجمات على إسرائيل

دعا أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى مواصلة الهجمات على إسرائيل في أول رسالة فيديو له منذ أكثر من ستة أسابيع يوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 200 يوم على الحرب بين إسرائيل وحماس.

مهاجمة العدو

وقال أبو عبيدة: "سنواصل مهاجمة العدو بمختلف الأساليب طالما استمر العدوان على أرضنا". وأضاف أن مقاتلي حماس "سيواصلون الخروج لمحاربة العدو".

كما أشاد بالضربات الإيرانية غير المسبوقة على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا إن "حجم الهجوم وطبيعته أرسى قواعد جديدة وأربك حسابات العدو".

وشنت إيران هجوما واسع النطاق بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل ردا على غارة إسرائيلية مشتبه بها على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا.

وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي إنه تم اعتراض 99% من أكثر من 300 قذيفة تم إطلاقها.

كما انتقد أبو عبيدة دور إسرائيل في إطلاق سراح الرهائن ومفاوضات وقف إطلاق النار، قائلا إن إسرائيل "تحاول التنصل من كل وعودها" وتريد "كسب المزيد من الوقت".

واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة حماس بعرقلة المفاوضات من خلال تقديم مطالب غير معقولة.

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، إن أي هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية ستكون له عواقب وخيمة وسيؤدي إلى "عدم بقاء شيء" لإسرائيل، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

وقال رئيسي "لن يبقى من هذا الكيان شيء" إذا هاجمت إسرائيل إيران مرة أخرى.

جاءت تصريحات رئيسي خلال زيارته الرسمية الثانية لباكستان والتي تستغرق ثلاثة أيام، في إحدى جامعات مقاطعة البنجاب.

وحذر رئيسي من أنه إذا "ارتكبت إسرائيل خطأ آخر وانتهكت سيادة الأراضي الإيرانية المقدسة، فإن الوضع سيكون مختلفا".

وجاء هذا التحذير بعد أن نفذت إسرائيل يوم الجمعة ضربة عسكرية داخل إيران، حسبما صرح مسؤول أمريكي، على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن رسميًا عن الهجوم. سعى المسؤولون في طهران إلى التقليل من أهمية الضربة التي تعرضت لها إيران صباح الجمعة، مع تصاعد التوترات بسبب التصعيد الكبير بين القوى الإقليمية.