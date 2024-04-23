الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"تعليم النواب" تشكر الرئيس السيسى على دعم موازنة القطاع بـ267 مليار جنيه

سامي هاشم
سامي هاشم

وجهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د.سامي هاشم وبحضور أعضاء اللجنة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي دعمه للتعليم بزيادة المخصصات لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي عن العام الماضي بـ267 مليار جنيه ليصبح إجمالي الموازنة المخصصة للتعليم 858 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم، لمناقشة رؤية هيئة ضمان جودة التعليم  والاعتماد للمرحلة المقبلة
وأكد د.سامي هاشم، رئيس اللجنة أن قطاع التعليم شهد طفرة علي كل المستويات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، مشيرًا إلي أنه تمت زيادة الرواتب للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والاهتمام بجودة التعليم وفتح جامعات ومدارس جديدة تتناسب مع الزيادة السكانية.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطًا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات ومشهد أشد اضطرابًا وصورة ضبابية، خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة وقفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع لا سيما السلع الغذائية.
وقال خلال إلقاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025 برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط التي تلقى بيان خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه أن الظروف والضربات الموجعة للاقتصاديات العالمية، خاصة الناشئة من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب على غزة.

تعليم النواب الرئيس السيسي زيادة موازنة التعليم إجمالي الموازنة ضمان جودة التعليم

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