جهاز الفراعنة يترقب موقف غينيا قبل تحديد موعد مباراة بوركينا فاسو

يترقب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، موقف الاتحاد الغينى، بشأن تحديد موعد مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، لتحديد الموعد النهائى لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو فى الجولة الثالثة.

وتقام مباراتا الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، خلال الفترة من 3 وحتى 10 يونيو المقبل وفقا للأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات، حيث تمنح اللوائح الفريق صاحب الأرض فى تحديد الموعد النهائى الخاص بالمباراة.

وهو ما دفع اتحاد الكرة برئاسة جمال علام للاتفاق مع حسام حسن على عدم تحديد موعد مباراة بوركينا فاسو التى تقام فى القاهرة، لحين معرفة موعد مباراة غينيا بيساو سواء تم تحديد موعد إقامتها يوم 10 أو 9 يونيو، وفى هذه الحالة ستقام مباراة بوركينافاسو أحد يومى 4 أو 5 من الشهر نفسه.

وفضل حسام حسن بدء معسكر الفراعنة يوم 28 مايو حتى يكون مستعد لجميع الاحتمالات الخاصة بمعسكر شهر يونيو، بالاتفاق مع مسئولى الجبلاية ورابطة الاندية المحترفة.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدورى الممتاز يوم 27 مايو المقبل، بسبب معسكر منتخب مصر الأول، استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو خلال شهر يونيو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبى جيبوتى وسيراليون.

كان المنتخب المصرى قد فاز فى أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتى فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.