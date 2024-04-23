الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مباحث المصنفات تُداهم مكتب "كاستينج" غير مرخص بالجيزة

الامن
الامن

داهم ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، مكتب كاستينج بدون ترخيص بالجيزة 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستينج بدون ترخيص كائن بمحافظة الجيزة وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

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لاستقطاب الشباب والفتيات.. ضبط مكتب كاستينج بدون ترخيص بالجيزة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المقر المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (إستوديو تصوير بداخله "هارد ديسك، كاميرا ديجيتال").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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