الثلاثاء 23 أبريل 2024
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سياسي

"أبوشقة" يهنئ الرئيس السيسى ووزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

تقدم المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ42، مؤكدا أن القوات المسلحة حافظت على الوطن وصانت كرامته ودافعت عن ترابه.

وأضاف “أبوشقة” في تصريحات له، اليوم، أن هذه الأيام التاريخية من عمر الوطن ترسخ معانى الوطنية وقيم تنهل منها الأجيال القادمة، بأسمى معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، والإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتأكيد على أن الحفاظ على الأوطان لا يأتي إلا بالتضحية والفداء.

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وتابع أنه رغم مرور عقود من الزمن على تحرير سيناء وستظل هذه المناسبة التاريخية خالدة في عقول المصريين، وأن هذه الانتصارات لن ينساها الشعب المصرى لديهم جيش قوى  قادر على حماية الوطن والشعب معا، مؤكدًا أن هذه الانتصارات هي مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها، خاصة أنّ الانتصارات كانت من أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، وجسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وتقدير كل المصريين لبواسل وصقور القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات.

المستشار بهاء أبوشقة مجلس الشيوخ السيسي المسلحة سيناء

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