نجوم الفن لـ"الحياة": "سعداء بالمشاركة فى مهرجان أسوان لسينما المرأة"

تحدثت مجموعة من الفنانين لقناة الحياة خلال مشاركتهم في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، وقال الفنان أحمد فتحي، خلال حضوره المهرجان، المقام في الفترة الحالية، إنه سعيد للغاية من أجل المشاركة، مؤكدا أنه حريص دائما على الحضور لأنه يحب السينما ويحب رؤية الأفلام دون مسمى الفيلم إذا كان عن المرأة أو عن أي قضية أخرى.

وعلقت رانيا يوسف، على المشاركة في مهرجان أسوان كعضو في لجان التحكيم وقالت: "كوني عضو لجنة تحكيم في المهرجان سيكون هناك كل يوم فيلم سنشاهده مع لجنة التحكيم، وبناء عليه سنعلن عن الفائزين، لافتة إلى أنها تركز في تقييمها على عناصر الفيلم من إضاءة وسكريبت وتصوير، وغيرها من الأشياء الجاذبة".

وقالت إن الأربعة أفلام المشاركة في المسابقة الروأئية الطويلة متوقعة لها أن تركز وتسلط الضوء على قضايا المرأة بشكل مكثف، مثل الختان والتحرش، لأن المرأة في المجتمعات العربية محكوم عليها مسبقا طوال الوقت.

كما تحدث أيضًا السيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، عن اختيار تونس كضيف الشرف، وقال إنه كان يفكر في ذلك الأمر منذ فترة طويلة، واستقروا هذا العام على تونس لأنها تستحق.

أما ريم البارودي فقالت إنها تحب مهرجان أسوان لأنه الوحيد المتخصص في العالم بسينما المرأة، وقالت إنها تحب رؤية الأفلام والمشاركة في حضور الفعاليات.