الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"حماة الوطن" تدشن وحدات حزبية جديدة ومعارض للسلع وقوافل الخير بأمانة سوهاج

الدكتور مختار همام
الدكتور مختار همام

نظمت أمانة حزب حماة  الوطن بمحافظة سوهاج  بقيادة  الدكتور مختار همام، العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية ما بين معارض وتدشين مقرات ووحدات حزبية جديدة بعدد من المراكز والقرى بالمحافظة.

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ورصدت أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج في تقرير لها، ما تم تنفيذه من فعاليات وانشطة  وافتتاحات خلال الشهر الماضي لدعم التواصل والتلاحم مع المواطنين على ارض الواقع وتقديم الخدمات لهم تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال هريدي رئيس الحزب.

 معارض ”أهلا رمصان" بسوهاج 

افتتح حزب “حماة الوطن” أكبر معرض  للسلع الغذائية المخفضه "اهلا رمضان" برعاية الدكتور مختار همام مرسي أمين المحافظة وإشراف المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم.

وصرح الدكتور مختار همام أمين المحافظة  بان المعرض يشمل جميع السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة، كما يحتوى المعرض على السكر ويباع بسعر المصنع للمواطن.

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كما قامت أمانة حماة الوطن بسوهاج  أيضا، بافتتاح  العديد من المنافذ لمعارض اهلا رمضان فى مراكز وقرى المحافظة وذلك لتقديم السلع بأسعار مخفضه بالتعاون مع شركة المختار للصناعات الغذائية للمواطنين في مراكز ساقلته وأخميم والجلاوية والمراغة والمنشأة.

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" قوافل الخير "

واطلق حزب حماة الوطن بسوهاج قوافل الخير لتوزيع 4000 كرتونه من السلع الغذائية علي القري الأكثر فقرا والأسر الأكثر احتياجا داخل المحافظة.

وقامت أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج براهيم الدكتور مختار همام بتدشين الوحدة الحزبية بعزبة النمر مركز المنشاة  .

ونجح حزب حماة الوطن بسوهاج في افتتاح 4 وحدات جديدة للتواصل المباشر مع المواطنين شملت افتتاح 4 مراكز جديدة للحزب وهي الوحدة الحزبية بقرية الحريزات والوحدة الحزبية بالدويرات بمركز المنشاة والوحدة الحزبية بالدياكة بالحريزات الشرقية والوحدة الحزبية بقرية الزارة.

وتم افتتاح مقرات جديدة للحزب بمراكز المحافظة ببندر ومركز طهطا – افتتاح مقر الحزب بمركز العسيرات – افتتاح مقر الحزب بمركز المراغة

وقال الدكتور مختار همام، أمين عام حزب حماة الوطن بسوهاج، إن الحزب يعيش في حالة من الحراك السياسي والانتشار على الأرض، طبقًا لتوجيهات الفريق جلال هريدي رئيس الحزب، من خلال افتتاح مقار للحزب بمختلف أنحاء المحافظة للتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم خدمات الحزب المختلفة لهم ومؤخرا  في مؤتمر جماهيري كبير تم افتتاح أمانة مركز  المراغة لحزب حماة الوطن.

مختار همام حزب حماة الوطن أمانة سوهاج التواصل مع الجماهير معرض أهلا رمضان

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