الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر

حملة بعد استجابة
حملة بعد استجابة محافظة الجيزة لشكاوى المواطنين

تلقت محافظة الجيزة من خلال صفحة الفيس بوك الرسمية عدد من شكاوي المواطنين بشأن تضررهم من وجود تعدي على الأراضي الزراعية بعمل سور وبوابة من الصاج بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع مديرية الزراعة لسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى الفور قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تلقت محافظة الجيزة شكوى بشأن قيام أحد الأشخاص باستغلال قطعة أرض فضاء بمنطقة بشتيل بجوار جامع فلفل بحي المنيرة في فرز وتشوين النفايات البلاستيكية بهدف إعادة تدويرها مرة أخرى.

وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي المنيرة بسرعة رفع تشوينات النفايات والمخلفات البلاستيكية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب قطعة الإرض وذلك لوجودها داخل منطقة سكنية مما يهدد أمن وسلامة العقارات المجاورة للخطر، بالإضافة إلي عدم تنفيذه أشتراطات الحماية المدنية.

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة جهود منع التعديات من الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطي وتسهيل حركة سير المركبات وتوفير حرم امن لسير المواطنين دون اي معوقات. 

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باستمرار شن حملات رفع الإشغالات للباعه الجائلين والمنشأت التجارية والمحال وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتعاون مع شرطة المرافق. 

وفي ذلك الإطار، وجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة سوقا عشوائيا للباعة الجائلين والمفترشين مقام بالمخالفة بنهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور وذلك بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين لتأثيره علي حركة المارة والمركبات بالمنطقة نظرا لحجم الإشغالات المتسبب بها الباعة علي الرغم من قيام المحافظة بإنشاء العديد من الاسواق الحضارية البديلة بحي بولاق لتوفير احتياجات المواطنين. 

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وشركة المرافق حملة لفتح الشارع امام حركة سير المواطنين وإزالة تعديات السوق العشوائي وفروشات الباعة وتحرير حركة المرور بمحيطه.

وأسفرت الحملة عن رفع ٢٢ ميزان لباعة جائلين مفترشين للطريق العام و١١ عربة كارو وتروسيكل وترولي لبيع الخضراوت والفاكهة متمركزين بمنتصف الطريق و٢١٠ كرسي وترابيزة تابعين لمقاهي وكافيهات متعدية علي الجزر الوسطي وأرصفة المشاة وسيارة نصف نقل وعدد ٤ مركبات توك توك وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وإعادة تنظيم الشارع وفتحه أمام حركة المرور ورفع كفاءة مستوى النظافة به.

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