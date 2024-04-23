"مياه الإسكندرية" تستقبل وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

استقبل المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى "giz" ضم د.مانفريد شو ود. بيتر شتول، وذلك بحضور م. شريف مرسي، وم. عبد الرحمن شعبان، وم. عمرو سالم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، وعدد من قيادات الشركة.

وأوضح رئيس شركة مياه الإسكندرية، أن الهدف من الزيارة هو مناقشة إطارات التعاون والتطوير لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وبحث سبل التعاون مع مشروع إدارة مياه دلتا النيل التابع للوكالة الألمانية في خطة التكيف مع التغيرات المناخية والاستعداد الأمثل التعامل مع العواصف غير المسبوقة.

استعراض مراحل تطور العمل بداخل الشركة

بدأ الاجتماع باستعراض مراحل تطور العمل بداخل شركة مياه الشرب بالإسكندرية ودعم الدولة الكبير لرفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة والتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مختلف المجالات، كما تم استعراض أوجه التعاون مع "giz" في مجال الطاقة على مدار عشر سنوات فيما يتعلق بتحسين معامل القدرة،.

وكذلك التدريب المتخصص لمديري الطاقة من خلال برنامج تدريب القيادات" الذي تم من خلاله تأهيل 16 متدربا من قيادات وعناصر الشركة بنجاح، حيث يهدف البرنامج إلى رفع كفاءات ومهارات العاملين في مجال مياه الشرب، بالإضافة الى تأهيل وحصول محطة المنشية 2 على شهادة إدارة الطاقة ISO 50001، برنامج دعم واتخاذ القرار لمشروعات الطاقة.

استعراض دور إدارة النزاهة بالشركة وما حققته من نتائج إيجابية

كما تم استعراض دور إدارة النزاهة بالشركة وما حققته من نتائج إيجابية في تطوير إجراءات العمليات المختلفة وسد ثغرات العمل، وعلى رأسها الإهمال الإداري، والاهتمام بتطبيق التحول الرقمي.

وقد ابدى وفد الوكالة الألمانية اعجابهم بالتنظيم وبمجهود الشركة على كافة الاصعدة وأبدوا رغبتهم فى مزيد من التعاون فى شتى المجالات.