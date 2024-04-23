الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط سيارة على شريط السكة الحديد لمترو الأنفاق.. ومعدات ثقيلة لسحبها

مترو الأنفاق في محطة
مترو الأنفاق في محطة روض الفرج

أنقذت العناية الإلهية ركاب مترو الأنفاق في محطة روض الفرج بالقاهرة من كارثة عقب سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري على شريط السكة الحديد بمترو الأنفاق، وأصيب قائد السيارة بكسور وسحجات نتيجة ارتطام سيارته بالقضبان الحديدية، بينما تهشمت السيارة تمامًا.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بسقوط سيارة من أعلى الكوبري على شريط محطة مترو روض الفرج، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين سقوط سيارة وتمت الاستعانة بمعدات ثقيلة لسحب السيارة.

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وجار العمل على رفع السيارة، وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

سقوط سيارة ملاكي مترو روض الفرج كوبري مترو الأنفاق محطة روض الفرج

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