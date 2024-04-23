الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

حبس المتهم بقتل والده وتمزيق جسده بالخليفة

حبس
حبس

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بقتل والده وتمزيق جسده بسبب خلافات بينهما وطرده من المنزل لتعاطيه المخدرات بمنطقة الخليفة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقررت النيابة تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن الجثة، واستدعاء شهود العيان.


تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة قتيل داخل منزل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بسكين في بطنه.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، نجل القتيل وعمره 28 سنة، بسبب عتاب المتوفي له على تعاطي المواد المخدرة، قام على إثرها الجاني باستلال سكين المطبخ وشق بطن والده وفر هاربا.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

شهود العيان منطقة الخليفة التصريح بدفن جثة المتوفي قسم شرطة الخليفة

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