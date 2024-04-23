مصر تسعى لضمان حصول الجميع على خدمات تنظيم الأسرة.. خطوة نحو مستقبل مزدهر

قالت الدكتورة جيرمان حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر إن إطلاق تقرير "دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر" بالتعاون مع معهد التخطيط القومى، يعد حدثًا مهمًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومصر، خاصة أنه يأتي قبل الاستعراض العالمي للثلاثون عاما من انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) الذي سيعقد في نيويورك 29يوم أبريل الجاري في دورته ال 27 للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، لافتة إلى أن معالجة الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة أمر مهم للغاية لضمان الحقوق الإنجابية ونوعية حياة الناس خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية المتتالية التي يشهدها العالم.

إطلاق تقرير الجدوي الاقتصادية لوسائل تنظيم الأسرة

جاء ذلك خلال حفل إطلاق تقرير "دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حرص المعهد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة، بحضور كل من الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، والدكتورة هالة أبوعلي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ورئيس الفريق البحثي، وجيرمان حداد، ممثلة بالوكالة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور هاورد فريدمان الأخصائي الفني بالمقر الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من ممثلي وزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى نخبة متميزة من الخبراء والسفراء والجهات الدولية المانحة.

تدخلات تنظيم الأسرة

وأضافت الحداد أن الاستثمار لإنهاء الاحتياجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر يتطلب حشد الشراكات بين القطاعي العام والخاص، وتضافر الجهود، واستغلال القدرات بما يمكن من اتباع أليات استثمار مبتكرة، معبرة عن تطلعها لمزيد من الشراكات للوصول إلى رؤية واضحة بشأن الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة.

وتطرق الدكتور هاورد فريدمان الأخصائي الفني بالمقر الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال حديثه إلى أن إنهاء الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة والحد من مسببات ارتفاع نسب الوفيات لدى الأمهات يمثلان حجر الزاوية في مضاعفة عوائد التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرفاهة للأسر المصرية، خاصة في ظل ما شهدته الدولة المصرية من تغيرات متتالية في التعداد السكاني، ومعدلات الخصوبة والوفيات.

جدير بالذكر أن حفل إطلاق التقرير شهد عرض نتائج وتوصيات التقرير حول فرص الاستثمار في تنظيم الأسرة والمتطلبات المالية لمعالجة الاحتياجات غير الملباة في مصر، بالإضافة إلى إثراء النقاش مع أصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء مما يساهم في صياغة المبادرات المستقبلية في هذا المجال.