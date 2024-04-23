الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

360 ألف جنيه.. تسعيرة تهريب الشباب إلى أمريكا.. ما القصة ؟

تهريب الشباب إلى
تهريب الشباب إلى أمريكا

«الحلم الأمريكي».. السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حلمًا يراود العديد من الشباب لتكوين حياة جديدة، وقد يدفع الكثير ثمنًا لهذا الحلم من عمرهم وكرامتهم عندما يتنازلون عن طرق السفر إليها قانونيًا ويلجأوا إلى مهربين لتسفيرهم بطرق غير شرعية كالبضائع حتى يتم استغلالهم من قبل عصابات إجرامية.

وهذا ما حدث مع عصابة مكونة من 16 متهمًا لتسفير راغبي السفر مقابل تسعيرة 360 ألف جنيه بطريقة غير قانونية.. التفاصيل الكاملة في التقرير.

قائمة المتهمين 

حملت القضية ٩٨٢٦ لسنة ۲۰۲۳ جنايات أول أكتوبر، المقيدة برقم ٢٥٥١ لسنة ٢٢٣ كلى أكتوبر والمتهمين هم كلِ من: أيمن لطفي، مدير شركة بوتو تورز، هاني احمد، ٤٦ سنة، شريك في شرك هامبورج، حازم سعيد، هيثم محمد نبوي، 41 سنة، مدير شركة الفؤاد، محمود عنتر مرسي، 31 سنة، مدير شركة الفؤاد،كيرلس سيد عزيز، ٣١ سنة، محاسب بشركة ترافكو للسياحة، أحمد سمير، ٥١ سنة، مدير شركة وزيراد، أشرف إسحاق، ٤٣ سنة، نادي سعيد شحاتة، ۳۹ سنة، نادر ميشيل،٣٦ سنة، عصام مصطفي، ٤٠ سنة، باسم فايز، ۳۸ سنة، مدرس رياضيات، كيرلس اسحاق، ۳۳ سنة، موظف بنك مصر، هدرا اسحاق فؤاد، ٢٥ سنة، نبيل توفيق، ٥٩ سنة.

تهريب المهاجرين

وتبين أن المتهمين أداروا جماعة إجرامية في أغراض تهريب المهاجرين مكون من عدد من المتهمين تمثلت في إدارة الأول الجماعة وتوزيع المهام على باقي المتهمين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة لارتكاب جريمة تهريب المهاجرين.

وتلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض وهو تهريب المهاجرين طيرانًا للسفر من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين، المجني عليهم للخطر والمعاملة المهينة غير الإنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجية.

الحلم الأمريكي ولايات المتحدة تسعيرة عصابة إجرامية تهريب المهاجرين

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