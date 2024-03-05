10 سنوات لعاطلين بتهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين غيابيًا، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه عما أسند إليهما من تهم منها الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين في أكثر من دولة، بينها مصر، وتسهيل دخول مهاجرين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، مستخدمة في نقلهم سيارات نقل مجهزة مكانًا لإيوائهم من أجل الحصول على منفعة مادية.

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 11292 لسنة 2023 جنايات والمقيدة برقم 5457 لسنة 2023 كلي النزهة، عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر معلومات بقيام (أحمد.س)، 42 سنة، و(كامل.ص.أ)، بالانضمام لجماعة إجرامية تخصصت في تهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة من أجل التربح المادي.

وبمناقشة المتهمين، اعترفا بالواقعة، وتمت إحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة، التي قضت غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.