الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اختبار 736 موظفا ببرنامج المسار الوظيفي بـمياه سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اختبارات اجتياز برنامج المسار الوظيفي لـ 736 موظفًا بالشركة، تحت إشراف الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

أهمية نظام المسار الوظيفي واختبارات تقييم الأداء باعتباره شرطا أساسيا لترقية العاملين

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، مؤكدا على أهمية نظام المسار الوظيفي واختبارات تقييم الأداء واعتباره شرط اساسى لترقية العاملين بعد حصولهم على التدريب المهني لكل تخصص واجتيازهم جميع الاختبارات وذلك  بغرض رفع كفاءة أداء العمل بالشركة من خلال الارتقاء بالعنصر البشري، وتطوير القدرات فى النواحي الفنية والإدارية على حد سواء،وتقديم خدمة متميزة للعملاء فى كافة القطاعات على مستوى الشركة بالكامل.

وأوضحت سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، أنه جارى اختبار أخصائي موارد بشرية - أخصائي زراعي - سكرتير تنفيذي - أخصائي تحليل بيانات - أخصائي نظم معلومات جغرافية - أخصائي سلامه وصحه مهنيه - محاسب مالي - محاسب تجاري - أخصائي خدمه عملاء ومشتركين - مهندس تشغيل مياه - مهندس تشغيل صرف - مهندس صيانة كهربائية - كيميائي مياه - مهندس صيانة ميكانيكية - مهندس تخطيط وتطوير - مهندس مشروعات – كيميائي صرف لترقية نصف مدة.

وكذلك تخصصات مهندس تشغيل مياه وصرف - مهندس مشروعات - كيميائي مياه وكيميائي صرف وأخصائي موارد بشرية وادارية وأخصائي تدريب وأخصائي زراعي وأخصائي خدمة عملاء ومشتركين وسكرتير تنفيذي وأخصائي علاقات عامة وسلامه وصحه مهنيه - محاسب مالي - محاسب تجاري - فني ميكانيكا - فني كهرباء - فني تشغيل مياه - فني زراعي - فني تشغيل صرف - كاتب ومدخل بيانات - مراقب أمن - امين خزينه - قارئ ومحصل - فني مشروعات - امين مخزن - فني معمل - فني عدادات - فني سلامة وصحة مهنية - فني مساحة - فني حمله" لترقية الدرجة الوظيفية.
واشارت المهندسة دعاء ناصر مدير عام التدريب عن بدء الاختبارات يوم الاحد الموافق 21أبريل2024 والتى تستمر حتى يوم الأربعاء 24 من نفس الشهر  وأضافت انه تم اجراء اختبارات نظرية للوظائف الادارية والمالية والتجارية واختبارات عملية للوظائف الفنية وذلك بمركز التدريب بمحطة مياه  نيده.

مياه الشرب والصرف الصحي الوظيفي لمياه الشرب بالعنصر البشرى خدمة متميزة للعملاء

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