تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري من ١٧ وحتى ٢٢ إبريل الجاري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد رقم ١٤٢ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بيانا يوضح الجهود والانشطة التي نفذتها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٢ إبريل الجاري

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها على أسواق اللحوم، وتم ضبط 599 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 100 ألف و527 راس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما رافقت مديرية الزراعة بالقليوبية، محافظ الإقليم اثناء تفقده صومعتي القمح بمدينة بنها وحقل حصاد على مساحة 7 فدان بمدينة قها، منذ انطلاق موسم حصاد القمح بنطاق المحافظة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بالمنوفية، تفقد عمليات حصاد القمح، ومراكز التوريد، وتم إزالة (22) حالة تعد على الاراضي الزراعية، كما نجحت مديرية الطب البيطرى فى تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية الوادى المتصدع، باكثر من 300 ألف رأس، وتابعت أيضا مديرية الزراعة بالدقهلية، عمليات توريد القمح، والمرور على زراعات محصول القطن، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطرى، قافلة بيطرية مجانية بقرية طوخ الاقلام بمدينة السنبلاوين.



وشنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، 15 حملة تم خلالها المرور على 39 سوق لبيع اللحوم والدواجن والأسماك،اسفرت عن ضبط حوالي 500 كجم أسماك مدخنة ومملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم تحصين 434 ألف و126 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 7824 حيوان، واستقبلت مديرية الزراعة بالنوبارية، رئيس قطاع الاستصلاح وذلك لتفقد سير العمل والوقوف على حاله المحاصيل، كما تم تفقد محطه لفرز وتعبئه الموالح واعدادها للتصدير، فضلا عن تفقد زراعات القمح.



وواصلت مديرية الزراعة بالبحيرة، متابعتها زراعات القمح بمركز دمنهور للاطمئنان على حالة المحصول، كذلك تم الإعلان عن بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي في مختلف مراكز المحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بالإسكندرية، المرور على الادارات الزراعية، لمتابعة سير العمل، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة المعمورة، والمرور على الزراعات المختلفة، فضلا عن المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس والمنتزه، كما تم توفير التقاوي للمحاصيل الصيفية بجميع الإدارات والجمعيات الزراعية.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، المرور على زراعات القمح وبنجر السكر، كما تابعت مديرية الزراعة ببورسعيد، عمليات توريد القمح بمطحن بورسعيد للتأكد من تذليل أي معوقات قد تعرقل عملية التوريد، كذلك تم متابعة حصاد محصول بنجر السكر بجمعيات جنوب بورسعيد ومنطقة "سهل الطينة"، كما تم عقد يوم حصاد لمحصول الكانولا بالقطاع الزراعي ببورسعيد بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بدمياط، المرور على زراعات القمح، كما تم المرور على الادارة الزراعية بكفر البطيخ لمتابعة مدى توافر مستلزمات الانتاج من التقاوي والاسمدة.



وعقدت مديرية الزراعة ببجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة ما تم انجازه من الأعمال وبحث خطة العمل، كما تم استئناف استقبال المزارعين بالمطحن بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، كما تم تفقد الأعمال والأنشطة الزراعية بالإدارة الزراعية بمدينة الطور، كما رافقت مديرية الزراعة بالفيوم، أثناء افتتاح موسم الحصاد من داخل أحد الحقول الزراعية بزمام دار الرماد ، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري ببنى سويف، استمرار أعمال لجان الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



وواصلت مديرية الزراعة بأسيوط، المرور على الصوامع والمطاحن والشون لمتابعة لجنة فرز واستلام الاقماح والاطمئنان على الالتزام بتعليمات الاستلام ودرجات النقاوة وانتظام عملية التوريد دون عائق، كما رافقت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، محافظ الإقليم اثناء افتتاح موسم حصاد محصول القمح بإحدى المزارع بقرية الشركة ٨ بمركز الخارجة، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية إرشادية بوحدة بني عامر التابعة لإدارة العدوة والعزب، وتم علاج باطني(١٢٢ رأس) ماشية، تجريع ضد الطفيليات الداخلية لعدد (٢١٩ رأس) وجس وفحص باستخدام جهاز السونار لعدد (٨٤ حاله) وتقديم العلاج اللازم وتلقيح اصطناعي وتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع (١١٢ رأس) والتسمم الدموي وعلاج دواجن وأرانب، ورش لعدد (٣٢٥رأس)، كما تابعت مديرية زراعة الأقصر، حصاد الحقول الإرشادية للقمح، والتواصل مع المزارعين.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع بالارقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الأخبارية والمتنوعة.