الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

معاهم 5 كيلو حشيش.. حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بالطالبية

حشيش
حشيش

امرت نيابة غرب  الجيزة الكلية بحبس عاطلين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدره لحيازتهم ٥ كيلو من مخدر الحشيش 

 

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلو من جوهر مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الطالبية.

 

ورود معلومات سرية وراء سقوط المتهمين 

كانت البداية عندما وردت معلومات إلي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما 5 كيلو حشيش وسلاح أبيض وتم  اقتيادهما إلي ديوان القسم.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة غرب الجيزة الكلية بحبس عاطلين ٤ ايام الاتجار في المواد المخدرة يلو من مخدر الحشيش قسم شرطة الطالبية

مواد متعلقة

حبس عاطل لحيازته 20 كيلو حشيش للاتجار بها بالعامرية غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تقصف مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة (فيديو)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال