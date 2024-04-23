معاهم 5 كيلو حشيش.. حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بالطالبية

امرت نيابة غرب الجيزة الكلية بحبس عاطلين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدره لحيازتهم ٥ كيلو من مخدر الحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلو من جوهر مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة الطالبية.

ورود معلومات سرية وراء سقوط المتهمين

كانت البداية عندما وردت معلومات إلي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما 5 كيلو حشيش وسلاح أبيض وتم اقتيادهما إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.