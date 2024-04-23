الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا: وحدات من الجيش تسيطر بالكامل على بلدة نوفوميخيلوفكا شرق أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من الجيش الروسي سيطرت على كامل بلدة نوفوميخيلوفكا في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات الجنوب بالكامل على بلدة نوفوميخيلوفكا"، مشيرة إلى أنه تم قصف مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في مقاطعة لوجانسيك وسبورني ومينكوفكا وكليشييفكا وتشاسوف يار وأندرييفكا وأوستري في مقاطعة دونيتسك.

روسيا تعلن صد ثلاث هجمات أوكرانية

وأضافت أن مجموعة "الجنوب" صدت ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء 33 الميكانيكي واللواء 80 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي بوغدانوفكا وبوبيدا في مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال هذه الهجمات 410 عسكريين ومستودع ذخيرة وعددا من الآليات.

ومنذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء حول المعركة ميدانيا وحجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.

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