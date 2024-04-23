الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بولندا: لم نتخذ أى قرار حول نشر أسلحة نووية على أراضينا

أسلحة نووية
أسلحة نووية

بعد أن أكدت روسيا أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان "أمنها" في حال نشرت وارسو أسلحة نووية على أراضيها، قال وزير خارجية بولندا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تتخذ أي قرار حول نشر أسلحة نووية في أراضيها.

 

وقال رادوسلاف سيكورسكي، إن هناك نقاشا داخليا فقط حول ذلك.

 

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أكد، الاثنين، "استعداد" بلاده العضو في حلف شمال الأطلسي، نشر أسلحة نووية على أراضيها بحال قرر الناتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروسيا وجيب كالينينجراد.

 

وقال دودا لصحيفة "فاكت" إنه "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية في إطار التشارك النووي على أراضينا بهدف تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، نحن مستعدون للقيام بذلك".

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