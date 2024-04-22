«الصيد الثمين».. كبار السن فرائس سهلة للقتلة واللصوص (وقائع وعقوبات)

«كبار السن فرائس سهلة للصوص والقتلة» يعتبر الخارجين عن القانون كبار السن فريسة سهلة لسرقتهم وخاصة إذا كانوا يعيشون بمفردهم، لكن ينتهي مخططهم بجريمة ويتم اكتشافه عقب تورطهم في جرائم تتجاوز السرقة وهي قتل الضحايات.

في التقرير التالي، ترصد “الدستور” عدد من الوقائع التي وقعت في الأسبوع الآخير والعقوبة القانونية للمتهمين.

سباك يقتل بقتل عجوز في حدائق القبة

طمع سباك قاده لقتل عجوز في منطقة حدائق القبة لسرقتها حيث ضربها على رأسها بزهرية ورود ما أدى إلى وفاتها في الحال.

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة حدائق القبة إلى مكان الواقعة تأكد صحتها، وبالفحص تبين وفاة سيدة عمرها 84 سنة جراء إصابة عبارة عن جرح تهتكي بالرأس، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يعمل سباك، عمره 35 سنة؛ وأمكن القبض عليه؛ فأقر بارتكابه الواقعة.

3 عاطلين قتلوا عجوزًا في شبرا الخيمة

في القليوبية قتل عجوز داخل شقته لسرقته من ثلاثة عاطلين تسللوا ليلا إلى شقته وارتدوا ملابس حريمي لسرقته، لكنهم وجدوه مستيقظًا فتعدوا عليه بالضرب وقتلوه.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة قسم أول شبرا الخيمة يفيد بمقتل عجوز داخل مسكنه وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تم العثور على الجثة ونقلها إلى المستشفى.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص منهم نجل شقيق المجني عليه واثنان من أصدقائه تسللوا للشقة بهدف السرقة، إلا أنه شعر بهم فقرروا التخلص منه بالقتل وتم ضبطهم جميعا وتحرر محضر بالواقعة.

محصل الغاز يقتل عجوز في الغربية

وفي زفتى، تورط محصل غاز في قتل سيدة عجوز داخل منزلها، لسرقة مشغولاتها الذهبية.

تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ من أحد ورثة سيدة متوفية بنطاق شارع عصمت حمادة، بوجود شبهة جنائية حول وفاة والدته وأن الوفاة ليست طبيعية.

وأفاد أنه دفن والدته لعدم وجود أي إصابات ظاهرية عليها، وظن أن الوفاة طبيعية بسبب تقدم عمرها،، وبعد مرور يوم من دفنها، تلاحظ اختفاء مشغولاتها الذهبية من المنزل.

وتبين أن المجني عليها تدعى السيدة "صباح.م" وتبلغ من العمر 70 سنة، وتم استخراج الجثة حيث تبين وجود شبهة جنائية، وأن كاميرات المراقبة عقب تفريغها، كشفت دخول محصل الغاز إلى المنزل لمدة 25 دقيقة، وخرج مرة أخري.

بالقبض عليه، اعترف بقتلها عن طريق كتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق مشغولاتها الذهبية" خاتم- وسلسلة- وحلق- وغويشة.

عقوبة القتل

تأتي جرائم القتل وفقًا لقانون العقوبات والمادة 234 من قانون العقوبات، على أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».