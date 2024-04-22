النجمة الثانية.. إنتر بطلًا للدوري الإيطالي للمرة 20 في تاريخه

توّج إنتر ببطولة الدوري الإيطالي بعد الفوز اليوم على غريمه ميلان بهدفين لهدف، في إطار لقاءات الجولة الـ33 من المسابقة.

وحقق إنتر البطولة رقم 20 له في تاريخه بالكالتشيو والأولى منذ موسم 2021-2022 ليحقق النجمة الثانية في تاريخه.

وفاز إنتر على ميلان بهدفين لهدف حيث سجل هدفي النيراتزوي فرانشيسكو أتشيربي وماركوس تورام بالدقائق 18 و49، بينما سجل هدف ميلان توموري بالدقيقة 80.

وطرد كل من دومفريس وكالابريا بالدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

وقبل النهاية بخمس جولات، تصدر الإنتر البطولة بفارق 17 نقطة عن ميلان صاحب الوصافة بـ 69 نقطة.

وتمكن سيموني إنزاجي مدرب إنتر بتحقيق أول بطولة دوري في مسيرته التدريبة والسادسة مع الإنتر.