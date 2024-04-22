استعدادًا للاحتفال بالدوري.. إنتر يتقدم على ميلان بهدف أتشيربي في الديربي

تقدم إنتر على نظيره ميلان في الشوط الأول بهدف نظيف، في ديربي الغضب المقام مساء اليوم على ملعب “سان سيرو”.

سجل هدف الشوط الوحيد فرانشيسكو أتشيربي برأسية متقنة داخل منقطة الجزاء، بالدقيقة 18 بعد تمريرة برأسية من بافارد.

وإذا انتهى اللقاء بفوز إنتر، فإنه سيتوج رسميًا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 20 في تاريخه.

تشكيل الديربي.. لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر ضد ميلان

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دارميان، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو

موعد مباراة ميلان وإنتر في الدروي الإيطالي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي، فتُقام في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سان سيرو" معقل فريق "الروسينيري".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة AD SPORTS PREMIUM 1، STARZ PLAY APP.

تشكيل ميلان أمام إنتر في الدوري الإيطالي

أما عن تشكيل ميلان أمام إنتر في الدوري الإيطالي، فشهد تواجد البرتغالي رافاييل لياو أساسيًا لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ميلان لمواجهة إنتر في الدوري الإيطالي كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - ماتيو جابيا - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين عدلي - تياني ريندرز - يونس موسى - روبين لوفتس تشيك

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - رافاييل لياو

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، خلف إنتر متصدر جدول الترتيب برصيد 83 من النقاط.

ويحتاج إنتر لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.