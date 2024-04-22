الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استعدادًا للاحتفال بالدوري.. إنتر يتقدم على ميلان بهدف أتشيربي في الديربي

اتشيربي
اتشيربي

تقدم إنتر على نظيره ميلان في الشوط الأول بهدف نظيف، في ديربي الغضب المقام مساء اليوم على ملعب “سان سيرو”.

سجل هدف الشوط الوحيد فرانشيسكو أتشيربي برأسية متقنة داخل منقطة الجزاء، بالدقيقة 18 بعد تمريرة برأسية من بافارد.

وإذا انتهى اللقاء بفوز إنتر، فإنه سيتوج رسميًا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ 20 في تاريخه.

تشكيل الديربي.. لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر ضد ميلان

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: دارميان، باريلا، هاكان، مخيتاريان، دي ماركو

خط الهجوم: تورام، لاوتارو

موعد مباراة ميلان وإنتر في الدروي الإيطالي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ميلان وإنتر في الدوري الإيطالي، فتُقام في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سان سيرو" معقل فريق "الروسينيري".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة AD SPORTS PREMIUM 1، STARZ PLAY APP.

تشكيل ميلان أمام إنتر في الدوري الإيطالي

أما عن تشكيل ميلان أمام إنتر في الدوري الإيطالي، فشهد تواجد البرتغالي رافاييل لياو أساسيًا لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل ميلان لمواجهة إنتر في الدوري الإيطالي كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - ماتيو جابيا - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين عدلي - تياني ريندرز - يونس موسى - روبين لوفتس تشيك

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - رافاييل لياو

ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، خلف إنتر متصدر جدول الترتيب برصيد 83 من النقاط.

ويحتاج إنتر لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم، من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإيطالي للمرة العشرين في تاريخه، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

إنتر ميلان أتشيربي الدورى الايطالى ديربي الغضب

مواد متعلقة

تشكيل الديربي.. لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر ضد ميلان

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

اغتصبها وقتلها.. واقعة الطفلة جانيت السودانية تشعل الجدل (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال