برعاية "الدستور".. صنع الله ابراهيم وشنايدر فى ثالث أيام مهرجان القاهرة الأدبي (صور)

بدأت، مساء الإثنين، فعاليات الليلة الثالثة لـ مهرجان القاهرة الأدبي في دورته السادسة برعاية إعلامية من مؤسسة الدستور تحت عنوان “الكتابة والذاكرة” بقصر قبة الغوري، التابع لقطاع لصندوق التنمية الثقافية، بندوة تحت عنوان "التقارب رغم الاختلاف بين روايتي 1970" بين الروائي صنع الله إبراهيم والكاتب البرازيلي انركي شنايدر.

تدير اللقاء الروائية رباب كساب، بحضور كوكبة من نجوم الثقافة والإبداع؛ منهم ابراهيم عبد المجيد، والكاتب الفلسطيني ابراهيم نصر الله، والروائي هاني القط، والروائية نسرين بخشونجي والصحفي سيد محمود، والكاتب الروائي صبحي موسي.

من جهتها، قالت الروائية رباب كساب: "نحن أمام كاتبين رغم اختلافهم إلا أن الأدب يجمعهم فالكاتب الروائي الكبير صنع الله ابراهيم هو أحد أبرز الكتاب المصريين الذي قدم العديد من الأعمال الإبداعية والتي منها رواية 19700، أما الكاتب الأمريكي انريكي شنايدر فهو محام وكاتب له 3 أعمال روائية وله رواية بنفس العنوان 1970.

وأشارت رباب كساب لإلى أنها دخلت رواية 1970 للكاتب انريكي شنايدر؛ بحثًا عن الاختلاف بينه وعمل صنع الله ابراهيم، الا أن كلا العملين يحملان تناص في الموضوع، فكلاهما يتحدث عن الشيوعية في البرازيل، كما تذهب رواية صنع الله ابراهيم وأكدت كساب تقديمها على أن مصر زاخرة بمبدعيها وان ملتقي القاهرة الادبي جاء ليؤكد هذا.

أعلن ملتقى القاهرة الأدبي في دورته السادسة، برئاسة محمد البعلي، مؤسس دار صفصافة للثقافة والنشر استضافة "الدستور"، برئاسة مجلس إدارة وتحرير د.محمد الباز بوصفها راعيًا إعلاميًا للمتلقى والتي أنطلقت فعالياته خلال الفترة من الثامنة مساء السبت الماضى في قبة الغوري، ولمدة 6 أيام وتشمل مناقشات وحوارات أدبية وأمسية شعرية.

شمل الافتتاح الذي تقدمه الكاتبة صفاء النجار مناقشة تحت عنوان "الكتابة والذاكرة" بين إبراهيم عبدالمجيد الكاتب المصري والرئيس الشرفي للملتقى وإبراهيم نصرالله الكاتب الفلسطيني الكبير.