الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ جنوب سيناء يناقش عددا من الحلول لإدارة المخلفات البترولية الصلبة

الدكتور خالد فودة
الدكتور خالد فودة

بحث الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مع وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة" بتروتريد" عددا من الحلول المقترحة لإدارة المخلفات البترولية الصلبة والسائلة واستعراض أداء المنظومة وكيفية الاستفادة القصوى منها. 

واستمع المحافظ لشرح موجز عن موقف منظومة إدارة المخلفات البترولية الصلبة والسائلة فى المحافظة والوضع الحالي للمنظومة لإعادة التدوير. 

يشار إلى أن شركة بتروتريد هى الشركة المفوضة من وزارة البترول والثروة المعدنية بتجميع المخلفات البترولية الصلبة والسائلة والزيوت المستعملة وإعادة تدويرها من جميع انحاء الجمهورية والموانئ والبحرية والبرية والمناطق الحرة والاستثماريّة والمناطق اللوجستية، وأيضًا تحصيل فواتير الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية.

محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ بتروتريد المخلفات البترولية إعادة التدوير

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