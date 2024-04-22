باحث يكشف تفاصيل قواعد الاشتباك الإيرانية الجديدة فى الشرق الأوسط (فيديو)

أوضح الباحث عمرو أحمد، أن حزب الله يطبق استراتيجية إيران الجديدة في الشرق الأوسط والتي تشمل تصعيد الأنشطة والمواجهات ضد إسرائيل.

وأكد أحمد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز" أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى جرّ الدول العربية إلى الصراع، ما يؤدي إلى دمار المنطقة.

وتابع أحمد أن الأردن أصبح جزءًا من هذه الخطة، حيث تسعى إيران لزعزعة الاستقرار الداخلي في الدول العربية، وأشار إلى أن إيران تستخدم المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة كذريعة للدفاع عن النفس، متسائلًا عن مدى شرعية الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعبر العراق وسوريا والأردن وفلسطين، وما إذا كانت تمثل انتهاكًا لسيادة هذه الدول.