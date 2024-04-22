كيف أصبحت مصر قلعة الاستقرار في مواجهة تحديات المنطقة؟.. قمحة يجيب

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة أن مصر تمثل الدولة الصامدة التي نجحت في الحفاظ على استقرارها وسط التحديات التي تواجه المنطقة، موضحًا أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة ذات البنية الراسخة التي تصدت بحكمة وتعقل لكل المخططات التي تستهدف المنطقة.

أشار خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة" عبر قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الصراعات في المنطقة ترتبط بديناميكيات تزيد من معاناة الدول العربية، التي تعاني أصلًا من جروح عميقة.

وأضاف أن العالم العربي يخوض صراعًا ليس فقط إقليميًا، بل يتعداه إلى صراع الإرادات على الساحة الدولية، حيث يتقابل شرق الأرض بغربها، وشهدت مناطق متعددة تصعيدًا للنزاعات، مثل تخصيص مساعدات عسكرية لإسرائيل، إضافة إلى تايوان وأوكرانيا والتي تعد مناطق مرشحة لشهود المزيد من الأحداث الدولية.