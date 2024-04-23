كبسولة فلسفية| محمد جادالله يكتب: «الحدس».. المعرفة العقلية المباشرة

هو الادراك المباشر لموضوع التفكير وهو أساس للبرهنة والاستدلال وهذا يسمي حدسًا عقليًا، فبالحدس ندرك حقائق التجربة كما ندرك الحقائق العقلية. فالحدس Intuition يعني قدرت الذات على معرفة الموضوع معرفة عقلية مباشرة دون أن يكون للتجربة والحواس أثر في ذلك. ومن هنا يمكن القول إن المعرفة الحدسية هي نوع من الفهم المباشر أو من المعرفة الكلية التي لا مجال لدرها أو لتحليلها إلى عناصر أو الأجزاء المكونة لها.

كما أنه هو الحكم السريع المؤكد أو التنبؤ الغريزي بالوقائع والعلاقات المجردة. وعادة يقال هذا الشخص «يحدس» أي يقول شيئًا برأيه فنقله الفلاسفة إلى ما أرادو من المعاني. لذلك فهو نوع من المعرفة المباشرة التي لا تحتاج الي برهان او دليل ولا تحتاج بالتالي الي طريق التي تستخدم في اقامة البراهين كالقياس بأشكاله والاستدلال والاستنباط أو ما شابه ذلك. وكان «الحدس» في الفلسفة يعتبر شكلًا خاصًا من النشاط المعرفي. والسؤال الآن، كيف قرأ الفلاسفة هذا المصطلح؟

عزيزي القارئ تنوعت التعريفات التي قدمها الفلاسفة حول هذا المصطلح، وقلما خلت فلسفة أو خلا عصر من فلاسفة يجعلون الحدس في صلب نظريتهم. ولعل أقدم نموذج من الفلسفة التي تقوم على الحدس هو ما نجده في فلسفة أفلاطون (427 ق.م – 399 ق.م) والافلاطونية المحدثة بشكل خاص، أي تلك الفلسفات التي تماهي بين المعرفة وبين الفيض الالهي وإمكانية الاتصال المباشر بعالم العقول المنفصل عن عالم الانسان.

إلا أن الأمر بعد أفلاطون يختلف بعض الشيء، ففي فلسفة أرسطو (384 ق.م – 322 ق.م) لا نجد للحدس أهمية زائدة، وذلك لكون فلسفة أرسطو قائمة أساسًا على التجريد. لذلك يرتبط الحدس بذلك الجزء من الفلسفة الذي يتعلق بنظريه المعرفة، ولا وجود له خارج هذا الإطار. فالحدس إما أن يكون مضمون المعرفة، أو الأداة التي توصل إليهما.

والحدس عند الإشراقيين، هو ارتقاء النفس الإنسانية الي المبادئ المادية حتى تصبح مرآة مجلوة تحاذي شطر الحق فتمتلئ من النور الإلهي الذي يغشاها، من دون أن تنحل فيه انحلالًا تامًا. وقال «الجرجاني» (740هـ / 1339م – 816هـ / 1413م) في تعريفاته للحدس، هو سرعة الانتقال الذهن من المبادئ الي المطلب. بينما قال «التهانوي» (1280 هـ / 1863م – 1362 هـ / 1943م) الحدس، هو تمثل المبادئ المرتبة في النفس دفعة من غير قصد واختيار سواء بعد طلب أولًا، فيحصل المطلوب، والمقصود بالحركة وسرعة الانتقال تمثل المعني في النفس دفعة واحدة كأنه وحي منها جي أو وميض البرق.

وأضاف الشيخ الإمام محمد عبده (1266هـ / 1849م – 1322هـ / 1905م) أن الحدس، هو الظن والتخمين. هذا هو الحدس في وضعه اللغوي وقد استعمله المصنف ههنا كما يستعمله أصل اللغة وهو غير الاستعمال الشائع في باب مواد الحجج فإنه هناك سرعة الانتقال الذهن من لمجهول وهو يقين لا توهم وظن وتخمين. وقضاياه من مقدمات البرهان الموصل لليقين فلا يعقل أن يكون ظنًا وتوهمًا ثم يوصل الي اليقين.

كما يذكر الفيلسوف الفرنسي أندريه لالاند (1867م – 1899م) خمسة معان للحدس، وهم على النحو التالي:

(1) إدراك الحقيقة يتميز بالبداهة ويستعان به كأساس للاستدلال.

(2) رؤية المباشرة لموضوع حاضر أمام الذهن ومدرك في حقيقته الفردية.

(3) معرفة تجيء دفعه وبلا تصورات وهذا المعني وارد لدي ابن سيناء حيث يقول، فيمكن أن يكون الشخص من الناس مؤيد النفس بشده الصفاء وشدة الاتصال بالمبادئ العقلية الي أن يستعل حدسًا أعني قبولًا لإلهام العقل الفاعل.

(4) معرفة هي نسيج وحدها تماثل الغريزة التي تسمح لنا بالكشف عن باطن الأشياء.

(5) سرعة التهكم.

وبعد، لاحظنا صديقي القارئ أن «الحدس» في الاصطلاح الفلسفي له أكثر من تعريف بألفاظ شتى تشترك جميعها بمعنى واحد، فهو معرفة متكاملة مباشرة تضع المعارف إزاء موضوعه، ولا يرتبط الحدس بطريقة المعرفة القائمة على تجريد الصور أو المفاهيم العقلية من الصور الحسية، لذلك فالحدس يتعدى الصور الحدسية، وفي جملة واحدة «هو المقدرة على فهم الحقيقة مباشرة دون استدلال منطقي تمهيدي».