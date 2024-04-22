الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مناورات مزيفة.. الدور الخفى للبنتاجون فى "حرب الظل" بين طهران وتل أبيب

صاروخ نتاج مناورة
صاروخ نتاج مناورة وهمية بين إسرائيل وإيران

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عن معلومات جديدة تتعلق بالتوترات الإقليمية، موضحًا أن الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمون هيرش نشر مقالًا يفيد بأن الأحداث الجارية بين إسرائيل وإيران ليست إلا تمثيلية، حيث أُمرت وزارة الدفاع الأمريكية بتنظيم مناورة حربية وهمية للحيلولة دون اندلاع صراع إقليمي.

وأضاف حسين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هيرش ذكر أن البنتاجون قام بالتنسيق مع الإيرانيين والروس والبريطانيين لإيجاد حل للوضع، وتم التوصل إلى اتفاق تم عرضه على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أيده وأعرب عن أمله في أن تكون ردود إسرائيل محدودة.

وأكد حسين أن هذه الخطوة جاءت كجزء من جهود جنرالات الحرب لمنع اندلاع حرب شاملة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في صراع إقليمي يتعارض مع مصالحها وهو ما يتناقض مع رغبات رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو الذي يسعى لتوسيع الصراع للتغطية على إخفاقاته.

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