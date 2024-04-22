الأربعاء.. دار الكتب والوثائق تحتفل بعيد تحرير سيناء

تنظّم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "سيناء أرض السلام"؛ احتفالًا بعيد تحرير سيناء وذلك بمقر الهيئة.

وذكرت الهيئة، في بيان الاثنين أنه من المقرر أن يتحدث بالندوة د.أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور أحمد المتولي مؤلف كتاب "حرب أكتوبر والمجتمع المصري" الصادر عن دار الكتب والوثائق القومية.

وأشار البيان إلى أنه يلي الندوة عرض فني لفرقة "قادرون باختلاف" من ذوي الهمم بمواهبهم المتنوعة، ويتبع ذلك عرض تقدمه فرقة الجيزة لفنون الثقافة.

من المقرر أن يبث مركز توثيق وبحوث أدب الطفل التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة مقطع مرئي عبر قناته على يوتيوب؛ للاحتفال بالمناسبة.