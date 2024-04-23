ما الذى تضيفه لنظامك الغذائى اليومى للحصول على بشرة متوهجة؟

إن تناول العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يدعم صحة البشرة وإشراقها، ويلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا حاسمًا في الحفاظ على بشرة متوهجة.

ويفسر البعض البشرة المشعة على أنها علامة على الصحة واليقظة النابضة بالحياة، في حين أن البعض الآخر يساويها بتوهج مضيء بشكل طبيعي، ولكن في حين أن العلاجات الخارجية، بما في ذلك الكريمات والمكونات الطبيعية الأخرى، تساهم بشكل كبير في الحصول على بشرة مضيئة، فإنك تحتاج أيضًا إلى موازنة نظامك الغذائي من أجل الحصول على بشرة مشرقة، وإضافة وميض لبشرتك، إن تناول العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يدعم صحة البشرة وإشراقها، ويلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا حاسمًا في الحفاظ على بشرة متوهجة.

المكسرات والبذور والمأكولات البحرية

واقترح المختصون أن تحتوي المكسرات والبذور والمأكولات البحرية على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة وثباتها.

بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات مثل البطاطس والسبانخ والخضروات الورقية للمساعدة في تجديد شباب البشرة، استخدمي مرطبًا غنيًا بخلاصة الصبار وقشور البرتقال والإشنسا والزعفران وفيتامين E طوال اليوم للتخلص من السموم وتنعيم البشرة.

إن النظام الغذائي المتوازن يلبي رغبة بشرتك في الحصول على إشراقة طويلة الأمد بدلاً من الاكتفاء بالسعرات الحرارية فقط.

الفواكه

كما أن إضافة بعض الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في تحقيق التوهج المطلوب، ومنه الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجلد، والتوت مليء بمضادات الأكسدة لحماية البشرة، بينما توفر الحمضيات فيتامين C لتعزيز إنتاج الكولاجين، الجزر والبطاطا الحلوة وفيرة بالبيتا كاروتين والفيتامينات المحبة للبشرة، على التوالي. يقدم الأفوكادو الدهون الصحية التي ترطب وتغذي البشرة، وتحتوي الطماطم على الليكوبين للحماية من أضرار أشعة الشمس، وعند البحث عن تجديد البشرة، فإن البابايا رائعة لأنها تحتوي على الإنزيمات المطلوبة، ويساعد البطيخ على ترطيب البشرة مع توفير مضادات الأكسدة الصديقة للبشرة.