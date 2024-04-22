الإثنين 22 أبريل 2024
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"أبليكيشن" جديد تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.. التنمية المحلية" توضح

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل إنشاء تطبيق جديد على الهواتف المحمول لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

وقال "قاسم" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن هناك توجيهات من الرئيس السيسي ووزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في كل محافظات مصر بخصوص التصالح على مخالفات البناء.

وأضاف أنه تم عمل برنامج تدريبي عبارة عن ورش عمل لخدمة المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وإتمام الإجراءات.

وتابع: "نعمل على التيسير على المواطنين في آلية تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، عن طريق أبليكيشن يتم إعداده حاليًا، ويكون ذلك عن طريق إدخال المواطن الراغب في التصالح بياناته ورفع كل المستندات المطلوبة في اللائحة التنفيذية في المادة 5 لها".

واستكمل: "بعدها سيذهب المواطن إلى المركز التكنولوجي بالمستندات الأصلية سيسهل على نفسه وعلى الموظف لأن البيانات موجودة مسبقًا، الموظف فقط سيراجع أصل المستندات".

مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التنمية المحلية الحياة اليوم

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