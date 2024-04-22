من هنا ظهر الإلحاد.. مفكر إسلامي يكشف مفاجآت عن الظاهرة الأكثر خطورة

أكد د.عمرو شريف، المفكر الإسلامي، أهمية استخدام العقل والتأمل في آيات القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن النص القرآني يحث على التفكير والتدبر أكثر من 420 مرة.

وأوضح شريف، خلال لقائه مع مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم يدعو الإنسان ليكون متأملًا ومتدبرًا في آيات الآفاق والأنفس، ما يؤدي إلى تخصص وعمق في الفهم، مضيفًا أن مواجهة الإلحاد العلمي الذي يستند إلى الأدلة العلمية، يجب أن تكون من خلال العلماء والمتخصصين.

وتطرق أيضًا إلى الظواهر الإلحادية المعاصرة، مؤكدًا أن التصدي للنظريات العملية التي يطرحها الملحدون يتطلب جهود المتخصصين، وأشار إلى أن هناك سلوكيات تدل على الإلحاد، مثل ترك الصلاة والصيام وغيرها من الممارسات.

وأكد أن الإلحاد كظاهرة بدأ ينتشر في العالم العربي منذ أواخر 2010، ولكن تم التصدي له بأدلة يقينية على وجود الله، وذكر أنه بعد مواجهة النوع الأول من الإلحاد، ظهر نوع ثاني يعترف بوجود الله لكن ينكر الالتزام بتعاليمه ووجود الرسل والأديان.

واختتم حديثه بالإشارة إلى النوع الثالث من الإلحاد الذي يعترف بوجود الله لكن دون معرفة بتعاليمه أو بالرسل.