الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عاطف سالم: حزب الله مُسجل بالدراسات الإسرائيلية والأمريكية أنه أقوى فاعلًا عسكريًا بالعالم

حزب الله
حزب الله

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن حزب الله يمثل مصدر الخطر الأساسي لإسرائيل على مدار السنوات الماضية ولا سيما منذ عام 1982، وحزب الله مسجل بالدراسات الإسرائيلية والأمريكية أنه أقوى فاعلًا عسكريًا وميليشيا في العالم، حيث إنه مسلح على ما يزيد على 200 ألف صاروخ موجه، كما أن لديه قدرات وطائرات وصواريخ غير طبيعية.

 

المناوشات الصهيونية في المنطقة

وأكد سالم، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه حضر حرب 2006 وشاهد مدى دور حزب الله وتأثيره داخل إسرائيل، وكيفية نقل الناس من منطقة شمال إسرائيل بواقع حوالي 43 مستوطنة وتوزيعهم في الفنادق، حيث حدث نوع من التهجير الداخلي، وهذا يعد مشكلة كبيرة نظرًا، لأن هذه المنطقة تعد أكبر مصانع فاكهة ودواجن في إسرائيل، وهؤلاء الناس خسروا أموالهم وأماكنهم ومعرضين للضغط نفسيًا وعصبيًا.

 

عودة النازحين لمنطقة الشمال

وتابع: «هذه المنطقة حيوية والناس لا تريد الرجوع لها، ومشكلة إسرائيل الأساسية هي عودة النازحين لمنطقة الشمال، لذلك طالبت حزب الله الرجوع عند نهر الليطاني بنحو 30 كم أو على الأقل 10 كم، كل هذه المحاولات فشلت مع تدخل فرنسا والولايات المتحدة».

عاطف سالم اكسترا نيوز المناوشات الصهيونية في المنطقة كللام في السياسة

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